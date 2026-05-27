Un antica moneta veneta
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un antica moneta veneta' è 'Osella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSELLA
Perchè la soluzione è Osella? OSELLA è un'antica moneta veneta che risale a tempi passati. Era usata per scambiare beni e servizi, simbolo di un'epoca storica ricca di tradizioni. La sua presenza richiama il passato e le vicende di Venezia, città famosa per il suo commercio e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un antica moneta veneta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Osella
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un antica moneta veneta
- Risposta: OSELLA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: O_____
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Osella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antica moneta veneta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Antica moneta veneta Antica moneta d argento Moneta dell antica Grecia Antica moneta cinese Antica moneta napoletana
Altre definizioni collegate
Con antica: Antica città sul Bosforo
Con moneta: La moneta della Lituania prima dell euro
Con veneta: La provincia veneta di Porto Tolle e Adria