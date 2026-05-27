Un antica moneta veneta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un antica moneta veneta' è 'Osella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSELLA

Perchè la soluzione è Osella? OSELLA è un'antica moneta veneta che risale a tempi passati. Era usata per scambiare beni e servizi, simbolo di un'epoca storica ricca di tradizioni. La sua presenza richiama il passato e le vicende di Venezia, città famosa per il suo commercio e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un antica moneta veneta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Osella

Quando la definizione "Un antica moneta veneta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Osella'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un antica moneta veneta

Un antica moneta veneta Risposta: OSELLA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: O_____

O_____ Inizia con: O

O Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto S Savona E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

La soluzione 'Osella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antica moneta veneta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.