Un antica moneta veneta

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un antica moneta veneta' è 'Osella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSELLA

Perchè la soluzione è Osella? OSELLA è un'antica moneta veneta che risale a tempi passati. Era usata per scambiare beni e servizi, simbolo di un'epoca storica ricca di tradizioni. La sua presenza richiama il passato e le vicende di Venezia, città famosa per il suo commercio e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un antica moneta veneta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Osella

Quando la definizione "Un antica moneta veneta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Osella'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un antica moneta veneta
  • Risposta: OSELLA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
S Savona
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Osella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antica moneta veneta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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