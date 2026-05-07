Un orologio per chi posteggia

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un orologio per chi posteggia' è 'Parchimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARCHIMETRO

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Perché la soluzione è Parchimetro? Un parchimetro è uno strumento di pagamento utilizzato per regolare la sosta in aree designate. Questo apparecchio consente agli automobilisti di acquistare temporalmente il diritto di parcheggiare, spesso emettendo una ricevuta o un ticket che deve essere esposto sul cruscotto. La sua funzione principale è monitorare e garantire il rispetto delle tariffe stabilite, favorendo un uso ordinato degli spazi di sosta. In molte città, il parchimetro rappresenta un elemento fondamentale per la gestione del traffico e delle aree di parcheggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un orologio per chi posteggia". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un orologio per chi posteggia nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Parchimetro

Se la definizione "Un orologio per chi posteggia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un orologio per chi posteggia" conferma che la soluzione 'Parchimetro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Parchimetro

P Padova A Ancona R Roma C Como H Hotel I Imola M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un orologio per chi posteggia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parchimetro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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