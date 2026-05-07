Un orologio per chi posteggia
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un orologio per chi posteggia' è 'Parchimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARCHIMETRO
Perché la soluzione è Parchimetro? Un parchimetro è uno strumento di pagamento utilizzato per regolare la sosta in aree designate. Questo apparecchio consente agli automobilisti di acquistare temporalmente il diritto di parcheggiare, spesso emettendo una ricevuta o un ticket che deve essere esposto sul cruscotto. La sua funzione principale è monitorare e garantire il rispetto delle tariffe stabilite, favorendo un uso ordinato degli spazi di sosta. In molte città, il parchimetro rappresenta un elemento fondamentale per la gestione del traffico e delle aree di parcheggio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un orologio per chi posteggia". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Un orologio per chi posteggia nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Parchimetro
Se la definizione "Un orologio per chi posteggia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un orologio per chi posteggia" conferma che la soluzione 'Parchimetro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Parchimetro
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un orologio per chi posteggia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parchimetro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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