Un orologio che non serviva di notte

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un orologio che non serviva di notte' è 'Meridiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERIDIANA

Perchè la soluzione è Meridiana? La meridiana è un antico strumento che segna le ore grazie alla posizione del sole durante il giorno. Non funziona di notte, quando il cielo è buio, ma durante le ore diurne permette di conoscere l’ora osservando l’ombra proiettata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un orologio che non serviva di notte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Meridiana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un orologio che non serviva di notte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Meridiana'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un orologio che non serviva di notte

Un orologio che non serviva di notte Risposta: MERIDIANA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano E Empoli R Roma I Imola D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

La soluzione 'Meridiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un orologio che non serviva di notte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.