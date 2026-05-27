Un orologio che non serviva di notte

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un orologio che non serviva di notte' è 'Meridiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERIDIANA

Perchè la soluzione è Meridiana? La meridiana è un antico strumento che segna le ore grazie alla posizione del sole durante il giorno. Non funziona di notte, quando il cielo è buio, ma durante le ore diurne permette di conoscere l’ora osservando l’ombra proiettata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un orologio che non serviva di notte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Meridiana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un orologio che non serviva di notte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Meridiana'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un orologio che non serviva di notte
  • Risposta: MERIDIANA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
E Empoli
R Roma
I Imola
D Domodossola
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Meridiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un orologio che non serviva di notte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con serviva: Serviva a far copie 

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