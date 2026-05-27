Un orologio che non serviva di notte
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un orologio che non serviva di notte' è 'Meridiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MERIDIANA
Perchè la soluzione è Meridiana? La meridiana è un antico strumento che segna le ore grazie alla posizione del sole durante il giorno. Non funziona di notte, quando il cielo è buio, ma durante le ore diurne permette di conoscere l’ora osservando l’ombra proiettata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un orologio che non serviva di notte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Meridiana
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un orologio che non serviva di notte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Meridiana'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un orologio che non serviva di notte
- Risposta: MERIDIANA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Meridiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un orologio che non serviva di notte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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