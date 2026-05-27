Un antica moneta d oro
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SOLUZIONE: DOBLONE
Perchè la soluzione è Doblone? Il doblone è una moneta d'oro molto usata in passato, spesso associata a viaggi e scoperte. La sua lucentezza e il valore elevato lo rendevano simbolo di ricchezza e avventure lontane. Ancora oggi, il nome richiama immagini di epoche passate e di tesori nascosti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un antica moneta d oro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Doblone
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un antica moneta d oro
- Risposta: DOBLONE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Doblone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antica moneta d oro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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