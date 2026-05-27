Un antica moneta d oro

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un antica moneta d oro' è 'Doblone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOBLONE

Perchè la soluzione è Doblone? Il doblone è una moneta d'oro molto usata in passato, spesso associata a viaggi e scoperte. La sua lucentezza e il valore elevato lo rendevano simbolo di ricchezza e avventure lontane. Ancora oggi, il nome richiama immagini di epoche passate e di tesori nascosti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un antica moneta d oro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Doblone

Per risolvere la definizione "Un antica moneta d oro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Doblone'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un antica moneta d oro
  • Risposta: DOBLONE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
O Otranto
B Bologna
L Livorno
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Doblone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antica moneta d oro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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