Un antica moneta d oro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un antica moneta d oro' è 'Doblone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOBLONE

Perchè la soluzione è Doblone? Il doblone è una moneta d'oro molto usata in passato, spesso associata a viaggi e scoperte. La sua lucentezza e il valore elevato lo rendevano simbolo di ricchezza e avventure lontane. Ancora oggi, il nome richiama immagini di epoche passate e di tesori nascosti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un antica moneta d oro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Doblone

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Un antica moneta d oro

Un antica moneta d oro Risposta: DOBLONE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola O Otranto B Bologna L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Doblone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antica moneta d oro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.