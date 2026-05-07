Lo è l orologio non funzionante

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è l orologio non funzionante' è 'Guasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTO

Perché la soluzione è Guasto? Un orologio che non segna il tempo correttamente o si ferma improvvisamente viene chiamato guasto. La parola indica un malfunzionamento che compromette il corretto funzionamento di un dispositivo di misurazione del tempo. Quando un orologio si guasta, spesso necessita di riparazioni per tornare a funzionare come prima. La presenza di un guasto può essere evidente anche all’occhio meno esperto, soprattutto se il meccanismo si blocca o mostra malfunzionamenti visibili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l orologio non funzionante". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo è l orologio non funzionante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Guasto

La definizione "Lo è l orologio non funzionante" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l orologio non funzionante" conferma che la soluzione 'Guasto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Guasto

G Genova U Udine A Ancona S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l orologio non funzionante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guasto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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