Editorialista detto all inglese

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Editorialista detto all inglese' è 'Columnist'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLUMNIST

Perchè la soluzione è Columnist? Un editorialista chiamato anche columnist è chi si occupa di commentare eventi, offrendo opinioni personali su temi di attualità. La sua scrittura mira a stimolare riflessioni e a proporre punti di vista diversi, contribuendo al dibattito pubblico con analisi approfondite e personali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Editorialista detto all inglese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Columnist

La soluzione associata alla definizione "Editorialista detto all inglese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Columnist'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Editorialista detto all inglese
  • Risposta: COLUMNIST
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: T

Le 9 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
L Livorno
U Udine
M Milano
N Napoli
I Imola
S Savona
T Torino

La soluzione 'Columnist' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Editorialista detto all inglese". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con detto: Era detto Grande Anima 

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