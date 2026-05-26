Editorialista detto all inglese

Home / Soluzioni Cruciverba / Editorialista detto all inglese

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Editorialista detto all inglese' è 'Columnist'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLUMNIST

Perchè la soluzione è Columnist? Un editorialista chiamato anche columnist è chi si occupa di commentare eventi, offrendo opinioni personali su temi di attualità. La sua scrittura mira a stimolare riflessioni e a proporre punti di vista diversi, contribuendo al dibattito pubblico con analisi approfondite e personali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Columnist' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Editorialista detto all inglese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Columnist

La soluzione associata alla definizione "Editorialista detto all inglese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Columnist'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Editorialista detto all inglese

Editorialista detto all inglese Risposta: COLUMNIST

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: T

Le 9 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno U Udine M Milano N Napoli I Imola S Savona T Torino

La soluzione 'Columnist' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Editorialista detto all inglese". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.