Editorialista detto all inglese
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SOLUZIONE: COLUMNIST
Perchè la soluzione è Columnist? Un editorialista chiamato anche columnist è chi si occupa di commentare eventi, offrendo opinioni personali su temi di attualità. La sua scrittura mira a stimolare riflessioni e a proporre punti di vista diversi, contribuendo al dibattito pubblico con analisi approfondite e personali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Editorialista detto all inglese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Columnist
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Editorialista detto all inglese
- Risposta: COLUMNIST
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: T
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Columnist' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Editorialista detto all inglese". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con editorialista: Il Francesco economista e editorialista di Bergamo
Con detto: Era detto Grande Anima
Con inglese: Se è inglese allora stringe