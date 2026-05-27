Antica città sul Bosforo
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SOLUZIONE: CALCEDONIA
Perchè la soluzione è Calcedonia? Calcedonia è un'antica città situata sulle sponde del Bosforo, famosa per la sua storia millenaria e la posizione strategica. Nel passato, era un importante centro commerciale e culturale, collegando l'Europa e l'Asia. Oggi, conserva tracce di un passato ricco e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Antica città sul Bosforo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Calcedonia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antica città sul Bosforo
- Risposta: CALCEDONIA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Calcedonia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica città sul Bosforo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con antica: Un magistrato dell antica Atene
Con città: Importante città a un capolinea della Transiberiana
Con bosforo: La Turchia al di là del Bosforo