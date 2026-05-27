Antica città sul Bosforo

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Antica città sul Bosforo' è 'Calcedonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALCEDONIA

Perchè la soluzione è Calcedonia? Calcedonia è un'antica città situata sulle sponde del Bosforo, famosa per la sua storia millenaria e la posizione strategica. Nel passato, era un importante centro commerciale e culturale, collegando l'Europa e l'Asia. Oggi, conserva tracce di un passato ricco e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antica città sul Bosforo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Calcedonia

Per risolvere la definizione "Antica città sul Bosforo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calcedonia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Antica città sul Bosforo
  • Risposta: CALCEDONIA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
L Livorno
C Como
E Empoli
D Domodossola
O Otranto
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Calcedonia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica città sul Bosforo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con antica: Un magistrato dell antica Atene 

Con città: Importante città a un capolinea della Transiberiana 

Con bosforo: La Turchia al di là del Bosforo 