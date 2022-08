House The - ultime notizie delle 05:34:49 di lunedì 22 agosto 2022

L'incubo di Hill House (The Haunting of Hill House, 1959, noto in Italia anche come La casa degli invasati) è il più celebre romanzo gotico dell'orrore della scrittrice statunitense Shirley Jackson (1916-1965). Finalista per il National Book Award, è considerata uno tra le migliori storie di fantasmi pubblicate del XX secolo. Piuttosto di fare affidamento sugli strumenti della letteratura dell'orrore, il romanzo muove sul terrore elicitato nel lettore, usando la complessa relazione che si instaura tra i misteriosi avvenimenti nella casa e la psiche dei personaggi.