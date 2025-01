Lettera43.it - Santanchè sempre più isolata in FdI: a rischio l’ala lombarda del partito

In Fratelli d’Italia si aspetta la decisione di Danielapiùdopo la richiesta di rinvio a giudizio per falso in bilancio nel caso Visibilia. La ministra del Turismo continua a ostentare tranquillità: «Nessuno mi ha mai chiesto di fare un passo indietro», ribadisce. «Hodetto che se dovesse arrivare un giudizio sulla cassa Covid, dove capisco che ci potrebbero essere delle implicazioni politiche, non avrei esitato a fare un passo indietro ma non siamo a questo punto, continuo a fare il mio lavoro».Daniela(Imagoeconomica).Si profila una resa dei conti in FdI tra corrente romana e alaEppure la vicenda sta assumendo i contorni di una resa dei conti neldi Giorgia Meloni. FdI, si sa, è una forza romanocentrica. Nella Capitale e nel Lazio ha ancora lo zoccolo duro di amministratori e militanti.