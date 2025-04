Fuori di sé impugna un bastone e urla in strada paura tra i passanti

strada tra due uomini, uno dei quali armato di coltello, in settimana si è registrato un altro allarmante episodio (l'ennesimo) al Carmine di Brescia. A creare scompiglio è stato un cittadino straniero che, impugnando un bastone e urlando in modo minaccioso, ha seminato attimi. Bresciatoday.it - Fuori di sé, impugna un bastone e urla in strada: paura tra i passanti Leggi su Bresciatoday.it Oltre alla rissa intra due uomini, uno dei quali armato di coltello, in settimana si è registrato un altro allarmante episodio (l'ennesimo) al Carmine di Brescia. A creare scompiglio è stato un cittadino straniero che,ndo unndo in modo minaccioso, ha seminato attimi.

Su questo argomento da altre fonti

Rimini-Gubbio, Buscè: "Bisogna affrontare la partita come se giocassimo fuori casa" - Dopo il blitz di Legnago, il Rimini torna al Romeo Neri per ospitare sabato alle 15 il Gubbio. All'andata gli umbri vinsero di misura grazie a una rete di Fossati al 94', fu la prima sconfitta esterna per i ragazzi di Buscè. In classifica i romagnoli sono a +5 (in nona posizione con 43 punti)... 🔗riminitoday.it

Caso Paragon, Renzi: «Se venisse fuori la verità verrebbe giù il governo» - Dopo oltre due mesi da quando è emerso sulla stampa, il caso Paragon resta senza risposte, mentre le opposizioni continuano a chiedere chiarimenti alla maggioranza su un eventuale coinvolgimento delle agenzie governative. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è tornato sulla vicenda criticando la gestione istituzionale dello scandalo legato allo spyware Graphite. Il software, ufficialmente destinato alle agenzie governative per attività di sorveglianza e sicurezza nazionale, sarebbe stato utilizzato per spiare giornalisti e attivisti, ma ad oggi non si sa ancora da chi e perché. 🔗lettera43.it

Vanità e vuoto: la trappola della ricerca fuori di sé - Il pensiero che l’uomo, privo di ogni consapevolezza della propria dignità interiore, cerchi la realizzazione fuori di sé, ci invita a riflettere sul vero significato della nostra esistenza. La ricerca esteriore di sé stessi può portare a un senso di vanità e di vuoto: solo con la consapevolezza della propria dignità possiamo trovare una realizzazione ... Leggi tutto L'articolo Vanità e vuoto: la trappola della ricerca fuori di sé proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maestra perseguitata dai genitori dell'alunno a Segni (Roma): domiciliari e braccialetto gps a mamma e papà per stalking; Silvio Berlusconi, Marco Travaglio non rispetta le sentenze: l'ultima vergogna contro il Cav | .it; Tiger Woods preso a mazzate dalla moglie. 🔗Su questo argomento da altre fonti