Morosità ERP ultima chiamata ad Avellino contributi fino a 5mila euro

Avellino, settore Politiche abitative, rende noto che le domande degli assegnatari ritenute ammissibili e finanziabili sul bando regionale per il pagamento delle Morosità pregresse sono stati contattati dall’ufficio competente di Palazzo di Città e potranno recarsi presso il. Avellinotoday.it - Morosità ERP, ultima chiamata: ad Avellino contributi fino a 5mila euro Leggi su Avellinotoday.it Il Comune di, settore Politiche abitative, rende noto che le domande degli assegnatari ritenute ammissibili e finanziabili sul bando regionale per il pagamento dellepregresse sono stati contattati dall’ufficio competente di Palazzo di Città e potranno recarsi presso il.

