Il Lecce non vuole partire per Bergamo rischio sconfitta a tavolino cosa è successo

Scontro tra Lecce e Lega Serie A. Il club salentino non intende partire per Bergamo per disputare il match contro l'Atalanta, rinviato a domenica 27 aprile dopo la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita. Lo spostamento della gara di 48 ore è stato deciso in autonomia dalla Lega, senza interpellare le squadre, in particolare il Lecce. Se la gara non dovesse essere posticipata ulteriormente e il Lecce non dovesse presentarsi a Bergamo, il club giallorosso rimedierebbe una sconfitta a tavolino per 0-3 e la penalizzazione di un punto.

