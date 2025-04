Ultimissime Juve LIVE novità su Tudor Osimhen è il grande sogno per l’attacco

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

Ultimissime Juve LIVE – 26 aprile 2025

Calciomercato Juve, caccia al bomber del futuro: da Osimhen a Retegui, i quattro nomi per il post Vlahovic

Ore 10.50 – È già partita la caccia del calciomercato Juve al prossimo attaccante, tenuto conto che nel reparto i bianconeri potrebbero essere costretti a fare i conti con le uscite di Vlahovic, Kolo Muani e Milik.

