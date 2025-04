Andrea Delogu scrive 8220Cannavacciuolo è il più sexy del mondo8221 la reazione alle critiche degli uomini

Andrea Delogu scrive su X: "Cannavacciuolo è l'uomo più sexy del mondo. Ciao" e subito si attivano una serie di commenti e di critiche. Ci torna oggi per difendersi e richiamare a un minimo di amor proprio chi l'ha attaccata: "I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti. Vorrei dirvi che anche voi meritate d'essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi". Leggi su Fanpage.it Il 25 aprile,su X: "Cannavacciuolo è l'uomo piùdel mondo. Ciao" e subito si attivano una serie di commenti e di. Ci torna oggi per difendersi e richiamare a un minimo di amor proprio chi l'ha attaccata: "I commentisotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti. Vorrei dirvi che anche voi meritate d'essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Andrea Delogu come Francesca Michielin: «Il mio ex è sparito e io ero morta dentro. Mia madre mi disse: “Darei 5 anni per non vederti soffrire”» - La conduttrice racconta sui social di aver vissuto una situazione simile a quella della cantante. Era innamorata di un ragazzo. Poi «Lui era sparito e io ero devastata, avevo cominciato ad avere i primi attacchi di panico, sentirmi persa e soprattutto stupida» 🔗vanityfair.it

Data Inizio Tim Summer Hits 2025: Carlo Conti e Andrea Delogu Pronti a Infiammare l’Estate Italiana! - L'estate sta arrivando e, con essa, la promessa di serate indimenticabili all'insegna della musica e del divertimento. Se sei un amante delle hit estive e delle atmosfere spensierate, allora preparati perché sta per tornare un evento che farà vibrare le piazze di tutta Italia! Novità da Tim Summer Hits 2025, Ritorna con un Duo Inarrestabile! Chi meglio di Carlo Conti e Andrea Delogu per guidare la carica dell'estate 2025? Dopo il successo strepitoso riscosso al recente Festival di Sanremo, Conti è pronto a portare la sua energia contagiosa sul palco di Tim Summer Hits. 🔗mistermovie.it

Andrea Delogu, il racconto sul suo ex: “Sparito e io ero devastata” - Non tutte le storie d’amore finiscono (o proseguono) come avremmo sperato: alcune si chiudono senza nemmeno regalarci un motivo su cui ragionare: è quello che è successo ad Andrea Delogu, che dopo aver ascoltato Fango in paradiso, la bellissima canzone portata a Sanremo 2025 da Francesca Michielin, si è lasciata andare a un lungo racconto sulla sua esperienza dolorosa con un ex fidanzato sul suo profilo Instagram. 🔗dilei.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Andrea Delogu scrive: “Cannavacciuolo è il più sexy del mondo”, la reazione alle critiche degli uomini - Il 25 aprile, Andrea Delogu scrive su X: “Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo. Ciao” e subito si attivano una serie di commenti e di critiche. Ci torna oggi per difendersi e richiamare a un min ... 🔗fanpage.it

Andrea Delogu confessa: “Il mio ex mi ha ghostata, poi l’ho visto con un’altra” - Andrea Delogu si confessa: "Il mio ex sparì, lo rividi sul giornale con un'altra", poi i primi attacchi di panico. Andrea Delogu è "una di noi": la nota conduttrice si è confessata attraverso i ... 🔗msn.com

Andrea Delogu, arriva la ‘sentenza’ della Rai: che fine fa La porta magica - La conduttrice, stando a recenti indiscrezioni diffuse online, dovrebbe essere confermata alla guida de 'La Porta Magica', show erede di Detto Fatto su Rai 2. 🔗libero.it