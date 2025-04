Krstovic Inter anche la Juve sonda il terreno per la punta del Lecce bianconeri pronti a giocarsi quella carta per sbaragliare la concorrenza

Krstovic Inter, anche la Juve sonda il terreno per la punta del Lecce: pronti a giocarsi quella carta per sbaragliare la concorrenza! Ecco qualeIl nome di Nikola Krstovic non è finito soltanto nel mirino del calciomercato Inter. L’attaccante montenegrino classe 2000 del Lecce è più di un’idea per l’attacco del prossimo anno della Juventus. Stando a Tuttosport, i bianconeri potrebbero giocarsi quella carta per sbaragliare la concorrenza. Ecco di che si tratta,Krstovic Inter – «Al netto di una folta concorrenza italiana e straniera. Krstovic, infatti, piace pure all’Inter dopo che invece a gennaio il dg salentino Pantaleo Corvino aveva respinto al mittente le proposte di Betis Siviglia (15 milioni più bonus) e Milan. In caso di retrocessione il prezzo, però, potrebbe inevitabilmente calare. Internews24.com - Krstovic Inter, anche la Juve sonda il terreno per la punta del Lecce: bianconeri pronti a giocarsi quella carta per sbaragliare la concorrenza! Leggi su Internews24.com lailper ladelperla! Ecco qualeIl nome di Nikolanon è finito soltanto nel mirino del calciomercato. L’attaccante montenegrino classe 2000 delè più di un’idea per l’attacco del prossimo anno dellantus. Stando a Tuttosport, ipotrebberoperla. Ecco di che si tratta,– «Al netto di una foltaitaliana e straniera., infatti, piace pure all’dopo che invece a gennaio il dg salentino Pantaleo Corvino aveva respinto al mittente le proposte di Betis Siviglia (15 milioni più bonus) e Milan. In caso di retrocessione il prezzo, però, potrebbe inevitabilmente calare.

