I 90 anni di Milena Vukotic da Fellini a Fantozzi e oggi in teatro 8220Ho scoperto un8217energia che non credevo di avere8221

Milena Vukotic ha festeggiato 90 anni tornando in scena a teatro: "Mi dà un'energia che non ho mai sentito prima, nemmeno dopo tanti anni di carriera". Leggi su Fanpage.it ha festeggiato 90tornando in scena a: "Mi dà un'energia che non ho mai sentito prima, nemmeno dopo tantidi carriera".

Milena Vukotic compie 90 anni, una vita all’insegna dell’arte - ROMA (ITALPRESS) – Difficile immaginare per Milena Vukotic, 90 anni passati quasi interamente all’insegna dell’arte (prima la danza, poi il cinema e la televisione), un modo migliore per festeggiare un compleanno così importante della presenza nel film di Ferzan Ozpetek “Diamanti”. L’attrice interpreta la zia delle proprietarie della sartoria in cui si svolge il film (hanno il volto di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca) ed è solo l’ultimo di una lunghissima serie di ruoli che le sono stati affidati nel corso della sua lunga e fortunata carriera. 🔗unlimitednews.it

Milena Vukotic compie oggi, 23 aprile, 90 anni. Eppure il tempo sembra essersi posato su di lei con infinita gentilezza. Nel corso della sua lunga carriera da attrice ha saputo coniugare cinema d'autore con ruoli popolari, senza dimenticare il teatro, spaziando tra diversi generi, dal comico al tragico.

“Faccio la Lezione d’amore a 90 anni con grande creatività e gioia, anche quando ci sono momenti di grande insicurezza”: la sfida di Milena Vukotic - “Lezione d’amore”, liberamente ispirato al romanzo “Madame Pylinska e il segreto di Chopin” di Éric-Emmanuel Schmitt, è nuovo spettacolo di Andrée Ruth Shammah con protagonista Milena Vukotic, al via dal 23 aprile (giorno del 90esimo compleanno dell’attrice) fino al 18 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano. Sul palco da una parte un ragazzo fragile, il “Giovane Svogliato” (Federico De Giacomo), incapace di trovare una direzione dall’altra “Madame A. 🔗ilfattoquotidiano.it

