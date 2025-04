Pedinata dall8217ex sul lido a Pozzuoli si salva con il braccialetto antistalking

lido di Pozzuoli (Napoli): seguendo l'allarme di un braccialetto antistalking hanno soccorso una donna e arrestato l'ex compagno sui cui pendeva un divieto di avvicinamento. Leggi su Fanpage.it Intervento dei carabinieri in undi(Napoli): seguendo l'allarme di unhanno soccorso una donna e arrestato l'ex compagno sui cui pendeva un divieto di avvicinamento.

Su questo argomento da altre fonti

Travolto da una lastra di vetro muore a Lido di Camaiore ingegnere di 56 anni - CAMAIORE – Tragico incidente sul lavoro sul viale Pistelli a Lido di Camaiore. È accaduto in un cantiere di ristrutturazione di un albergo, nella zona della Sala Bingo. Una vetrata che era movimentata durante i lavori è crollata travolgendo un operaio di 56 anni, che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale unica del 118. Ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso. 🔗corrieretoscano.it

Lucio Corsi conquista la Toscana: due nuovi concerti a Lido di Camaiore e ad Arezzo - CAMAIORE – Due appuntamenti toscani per il cantautore di Castiglione della Pescaia, Lucio Corsi reduce dal secondo posto al festival di Sanremo e dal premio della critica con Volevo essere un duro. Si esibirà il 29 giugno a La Prima estate di Lido di Camaiore e il 10 luglio, a ingresso gratuito, al parco il Prato ad Arezzo per la 21esima edizione di Mengo Music Fest. L’artista toscano, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, presenterà dal vivo il nuovo album in uscita il 21 marzo, un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un ... 🔗corrieretoscano.it

Sara Campanella, 21enne uccisa a Messina: il presunto assassino è Stefano Argentino, un collega di università. L'ha pedinata, è stato respinto e l'ha accoltellata - Quel ragazzo, collega di università, la seguiva da due anni. Era innamorato di lei, così diceva, senza essere corrisposto. Sara Campanella, la giovane studentessa di 22 anni uccisa ieri... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pedinata dall’ex sul lido a Pozzuoli, si salva con il braccialetto antistalking - È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli ... Ha raccontato di essere stata pedinata dall'ex compagno, che l'aveva seguita fino al parcheggio dove aveva fatto in modo di essere visto; lei era ... 🔗fanpage.it

POZZUOLI/ Interrogazione Parlamentare sull’ex Lido Augusto - POZZUOLI – Un passo avanti importante per il futuro dell’ex Lido Augusto. L’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Riccardo Magi su questa storica struttura abbandonata di Arco Felice ... 🔗cronacaflegrea.it