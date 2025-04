Un weekend a Lisbona tra pastéis tascas e vinerie la miniguida del Gambero Rosso

Gamberorosso.it - Un weekend a Lisbona tra pastéis, tascas e vinerie: la miniguida del Gambero Rosso Leggi su Gamberorosso.it La Capitale del Portogallo, grazie al suo clima mite, è la meta perfetta da raggiungere in ogni momento dell'anno. Qui vi suggeriamo qualche indirizzo dove gustare l'autentica cucina portoghese

Un weekend a Lisbona tra pastéis, tascas e vinerie: la miniguida del Gambero Rosso - Tronfia e fiera, Lisbona ti accoglie con tutta la magnificenza del passato, di quando il Portogallo era un impero e da quelle coste atlantiche partirono Vasco da Gama, Ferdinando Magellano e tanti altri, alla volta di nuove terre da scoprire (e pure da colonizzare…). Oggi la situazione economica di questo Paese non è florida come un tempo, ma camminando per il centro della Capitale e lasciandosi rapire dallo stile manuelino, dalle strade larghe, dai viali alberati, dai sali e scendi tra la parte bassa e alta della città, si ha veramente l’impressione di vivere la storia di quegli anni, ... 🔗gamberorosso.it

