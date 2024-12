Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina 2026, la pista Stelvio messa in sicurezza: sono stati spesi 11 milioni di euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo aver usato mezzo milione diper omologare lada bob (sport che in Italia ha una ventina di praticanti), non si fermano le spese in vista delle Olimpiadi del. “In vista della tappa di Coppa del Mondo e dei Giochiabbiamo completato, nei tempi previsti, i lavori di allargamento eindellaper un finanziamento di circa 11diottenendo l’omologazione dalla Federazione internazionale Sci. Sulla, come su tutte le altre opere olimpiche, l’impegno è massimo”. È la dichiarazione del Commissario di Governo, Fabio Saldini, nonché Amministratore Delegato di Società Infrastruttureal termine del week end della rassegna iridata tenutasi a Bormio.“In questa prima fase, i lavori siprevalentemente concentrati sulle attività propedeutiche alla tappa di Coppa del Mondo, con l’installazione di reti di tipo A e B, alternate secondo le disposizioni della federazione internazionale.