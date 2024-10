Villaricca, teatro “Madrearte”: domenica in scena “Totò e Peppino in viaggio a Taranto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al teatro Madrearte di Villaricca il secondo appuntamento della stagione teatrale è con Fabrizio Mandara, giovane cantante musicista che si esprime attraverso la musica della tradizione classica napoletana, in modo particolare quella del teatro canzone e della macchietta. Nello spettacolo “Totò e Peppino in viaggio a Taranto” è accompagnato dal musicista Francesco Di Crescenzo e L'articolo Villaricca, teatro “Madrearte”: domenica in scena “Totò e Peppino in viaggio a Taranto” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Villaricca, teatro “Madrearte”: domenica in scena “Totò e Peppino in viaggio a Taranto” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aldiil secondo appuntamento della stagione teatrale è con Fabrizio Mandara, giovane cantante musicista che si esprime attraverso la musica della tradizione classica napoletana, in modo particolare quella delcanzone e della macchietta. Nello spettacolo “in” è accompagnato dal musicista Francesco Di Crescenzo e L'articolo”:inin” Teleclubitalia.

