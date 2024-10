La denuncia stana il falegname fraudolento: al lavoro nelle ville nobiliari di Firenze, le depreda di 695 opere d’arte (Di lunedì 14 ottobre 2024) È bastata una denuncia a mettere in moto la macchina d’indagine che ha stanato un falegname alle prese con lavori di manutenzioni nelle case nobiliari di Firenze dove, individuato un succulento bottino, avrebbe rubato opere d’arte, ora fortunatamente recuperate. E i numeri sono da brividi: 695 opere tra libri preziosi, ceramiche e dipinti rubati in quattro lussuose case nobiliari fiorentine. Il tutto per un valore stimato di oltre 3 milioni di euro. Tra i beni depredati, tra l’altro, un dipinto di Giovanni Fattori. Un testo firmato da Giorgio Vasari. E un servizio di piatti realizzato per il Quirinale. Dodici dunque le persone della provincia di Firenze indagate per vari reati, e tra loro, un falegname addetto alle riparazioni considerato l’autore materiale dei furti nelle aristocratiche dimore. Secoloditalia.it - La denuncia stana il falegname fraudolento: al lavoro nelle ville nobiliari di Firenze, le depreda di 695 opere d’arte Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È bastata unaa mettere in moto la macchina d’indagine che hato unalle prese con lavori di manutenzionicasedidove, individuato un succulento bottino, avrebbe rubato, ora fortunatamente recuperate. E i numeri sono da brividi: 695tra libri preziosi, ceramiche e dipinti rubati in quattro lussuose casefiorentine. Il tutto per un valore stimato di oltre 3 milioni di euro. Tra i beniti, tra l’altro, un dipinto di Giovanni Fattori. Un testo firmato da Giorgio Vasari. E un servizio di piatti realizzato per il Quirinale. Dodici dunque le persone della provincia diindagate per vari reati, e tra loro, unaddetto alle riparazioni considerato l’autore materiale dei furtiaristocratiche dimore.

