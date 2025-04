Retroscena Ranieri la maxi offerta che non l’ha fatto vacillare | ESCLUSIVO

maxi offerta poteva cambiare il destino di Claudio Ranieri e della Roma: ecco perché il mister ha rifiutatoSe avesse voluto, Ranieri sarebbe diventato l’allenatore più pagato d’Italia. Non è una voce o una sensazione: si tratta di un Retroscena di calciomercato. Tempo fa, i Friedkin hanno chiesto al tecnico giallorosso di rimanere ancora come allenatore, garantendogli un contratto molto importante, a cifre elevatissime.Claudio Ranieri ha rifiutato una maxi offerta della Roma per restare allenatore anche nella stagione 2025-26 (LaPresse) Calciomercato.itLa risposta, come sappiamo, è sempre stata la stessa: Ranieri vuole lasciare a fine stagione per cambiare ruolo e dedicare maggiore tempo alla sua famiglia. Il suo obiettivo resta quindi quello di staccare un po’, mantenendo ovviamente il legame con la Roma, come senior advisor. 🔗 Calciomercato.it - Retroscena Ranieri, la maxi offerta che non l’ha fatto vacillare | ESCLUSIVO Unapoteva cambiare il destino di Claudioe della Roma: ecco perché il mister ha rifiutatoSe avesse voluto,sarebbe diventato l’allenatore più pagato d’Italia. Non è una voce o una sensazione: si tratta di undi calciomercato. Tempo fa, i Friedkin hanno chiesto al tecnico giallorosso di rimanere ancora come allenatore, garantendogli un contratto molto importante, a cifre elevatissime.Claudioha rifiutato unadella Roma per restare allenatore anche nella stagione 2025-26 (LaPresse) Calciomercato.itLa risposta, come sappiamo, è sempre stata la stessa:vuole lasciare a fine stagione per cambiare ruolo e dedicare maggiore tempo alla sua famiglia. Il suo obiettivo resta quindi quello di staccare un po’, mantenendo ovviamente il legame con la Roma, come senior advisor. 🔗 Calciomercato.it

