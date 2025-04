Nico Gonzalez Juve finalmente la svolta! L’argentino sempre più decisivo con Tudor Il gol e non solo | i numeri della sua partita contro il Monza

Nico Gonzalez Juve, finalmente la svolta! I suoi numeri col Monza: non solo il gol che ha aperto la sfidafinalmente Nico Gonzalez. L’esterno argentino è uno dei bianconeri che ha giovato maggiormente dell’arrivo in panchina di Igor Tudor. L’ex Fiorentina, finora, è sempre stato titolare con il tecNico croato, ritrovando anche il gol nell’ultima sfida casalinga contro il Monza. Una rete che manca dall’andata proprio sul campo dei brianzoli. Nico è stato impiegato in diversi ruoli, da esterno a tutta fascia a trequartista, e sta dando buone risposte al nuovo allenatore. Lo confermano anche i numeri della sua partita col Monza.Nico Gonzalez Juve, i suoi numeri contro il Monza: non solo il gran gol da fuoriL’argentino ha aperto subito il match con un gran gol da fuori area, un sinistro all’angolino che non ha lasciato scampo a Turati. 🔗 Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, finalmente la svolta! L’argentino sempre più decisivo con Tudor. Il gol e non solo: i numeri della sua partita contro il Monza di Enrico Peccila! I suoicol Monza: nonil gol che ha aperto la sfida. L’esterno argentino è uno dei bianconeri che ha giovato maggiormente dell’arrivo in panchina di Igor. L’ex Fiorentina, finora, èstato titolare con il teccroato, ritrovando anche il gol nell’ultima sfida casalinga contro il Monza. Una rete che manca dall’andata proprio sul campo dei brianzoli.è stato impiegato in diversi ruoli, da esterno a tutta fascia a trequartista, e sta dando buone risposte al nuovo allenatore. Lo confermano anche isua partita col Monza., i suoicontro il Monza: nonil gran gol da fuoriha aperto subito il match con un gran gol da fuori area, un sinistro all’angolino che non ha lasciato scampo a Turati. 🔗 Juventusnews24.com

Roma Juve, finalmente Nico Gonzalez! Prestazione convincente e voto positivo per l’argentino: la valutazione dei giornali - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, finalmente Nico Gonzalez! Prestazione convincente e voto positivo per l’argentino: di seguito la valutazione della Gazzetta dello Sport L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida di ieri tra Roma e Juventus, gara terminata col punteggio di 1-1. Prestazione positiva tra gli altri anche per Nico Gonzalez, che ha strappato una sufficienza piena. 🔗juventusnews24.com

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l’argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all’impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L’argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l’ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve: Nico Gonzalez o Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, c’è un giocatore in vantaggio. Ultime - di Redazione JuventusNews24Roma Juve: chi gioca tra Nico Gonzalez e Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, ecco chi è in vantaggio. Ultime Due giorni a Roma Juve. Domenica sera, allo Stadio Olimpico, la Vecchia Signora di Igor Tudor sfiderà la squadra di Claudio Ranieri in un incontro fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Dando un occhio alle probabili formazioni del match, un ballottaggio per Tudor è rappresentato dalla fascia destra. 🔗juventusnews24.com

