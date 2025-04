Carceri interrogazione parlamentare sul caso Pappalardo

Pappalardo, rimosso dall'incarico di dirigente del centro di giustizia in Emilia-Romagna per le sue esternazioni offensive verso Papa Francesco (e non solo) ma non rimosso invece dal minorile di Torino (con incarico su Piemonte e Valle d'Aosta). Il Senatore Marco Lombardo di Azione ha presentato una interrogazione parlamentare nei giorni scorsi: "a seguito dell'indagine conoscitiva disposta dal capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità del Ministro della Giustizia, il dottor Antonio Pappalardo è stato rimosso dall'incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la giustizia minorile dell'Emilia-Romagna – spiega Lombardo nell'interrogazione – la notizia della rimozione del dottor Pappalardo dall'incarico di dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia minorile dell'Emilia-Romagna, diffusa dal Ministero della Giustizia e riportata dagli organi di informazione non è stata accompagnata da quella della sua rimozione (o almeno sospensione) dall'incarico di dirigente del Centro per la giustizia minorile del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per cui al momento della presentazione di questa interrogazione risulta tuttora in carica".

