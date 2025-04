Lettera43.it - OpenAI lancia lo shopping su ChatGpt e apre un nuovo fronte nella sfida con Google

ha annunciato un importante aggiornamento per: si tratta della funzione ““, che ora consente anche di cercare prodotti all’interno della chat. Gli utenti possono formulare richieste in linguaggio naturale, ricevere suggerimenti personalizzati su articoli di elettronica, moda, bellezza o per la casa, e confrontare tra loro diverse opzioni. Per ogni prodotto vengono mostrati immagini, prezzi, valutazioni e brevi recensioni, con la possibilità di cliccare sul link ed essere reindirizzati al sito del rivenditore ufficiale per completare l’acquisto. Le informazioni sono raccolte da fonti pubbliche, tra cui forum come Reddit e siti specializzati. Al momento, non è prevista alcuna transazione diretta sulla piattaforma.Cosìa tutto campo sulla ricercaA differenza dei tradizionali motori di ricerca,per il momento non mostra risultati sponsorizzati né annunci pubblicitari. 🔗 Lettera43.it