Canada von der Leyen al banchiere Carney | difenderemo i valori democratici

Carney e al Partito liberale per la loro vittoria elettorale. Il legame tra Europa e Canada è forte – e si sta rafforzando. Sono ansiosa di lavorare a stretto contatto, sia a livello bilaterale che nell’ambito del G7. difenderemo i valori democratici condivisi, promuoveremo il multilateralismo e. 🔗 Imolaoggi.it - Canada, von der Leyen al banchiere Carney: “difenderemo i valori democratici” BRUXELLES, 29 APR – “Congratulazioni a Mark J.e al Partito liberale per la loro vittoria elettorale. Il legame tra Europa eè forte – e si sta rafforzando. Sono ansiosa di lavorare a stretto contatto, sia a livello bilaterale che nell’ambito del G7.condivisi, promuoveremo il multilateralismo e. 🔗 Imolaoggi.it

