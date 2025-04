Calciomercato Inter LIVE | novità dal Torino per Ricci si allontana Nico Paz? Cambia la strategia per l’estate

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’orgaNico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecNico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Inter in tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI’ 4 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – DOMENICA 27 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – SABATO 26 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – VENERDI’ 25 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – GIOVEDI’ 24 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 23 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – MARTEDI’ 22 APRILEUltimissime Calciomercato Inter – LIVEUltimissime Calciomercato Inter – MARTEDI’ 29 APRILEMercato Inter, in estate il cambio di rotta col passato: «Ci sono le risorse economiche per farlo!»Cambio di rotta nel mercato Inter: cosa aspettarsi in estate. 🔗 Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci, si allontana Nico Paz? Cambia la strategia per l’estate Ecco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’orga, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecdella prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– VENERDI’ 4 APRILEUltimissime– GIOVEDI’ 3 APRILEUltimissime– DOMENICA 27 APRILEUltimissime– SABATO 26 APRILEUltimissime– VENERDI’ 25 APRILEUltimissime– GIOVEDI’ 24 APRILEUltimissime– MERCOLEDI’ 23 APRILEUltimissime– MARTEDI’ 22 APRILEUltimissimeUltimissime– MARTEDI’ 29 APRILEMercato, in estate il cambio di rotta col passato: «Ci sono le risorse economiche per farlo!»Cambio di rotta nel mercato: cosa aspettarsi in estate. 🔗 Internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Inter LIVE: novità sul futuro di Mkhitaryan. Il Bologna piomba su Pio Esposito, è sfida con il Bayern anche per Luis Henrique - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci, si allontana Nico Paz? - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci e nuova idea per il dopo Taremi - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato, dalla Francia: accordo verbale tra Luis Henrique e l'Inter; Mercato finito! Cosa è successo nell'ultimo giorno; Inter, colpo chiuso! Di Marzio conferma in diretta | Calciomercato; Le notizie del 29 gennaio 2025 di calciomercato: Milan su Gimenez, Inter vicina a Zalewski e Zaniolo verso Firenze. 🔗Approfondimenti da altre fonti