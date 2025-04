Carcere Spoleto Delmastro | Manifestazione violenta degli anarchici

Manifestazione davanti al Carcere di Spoleto. “Un gruppo di anarchici ha inscenato una Manifestazione violenta davanti alla Casa di Reclusione di Spoleto, con volti coperti, altoparlanti per incitare i detenuti e, al termine, persino il lancio di bombe carta contro il perimetro dell’istituto. Un episodio gravissimo che conferma la pericolosità di certe frange estremiste, decise a minare l’ordine pubblico e a sfidare lo Stato sul terreno della violenza. Ma non ci lasceremo intimidire. Auspico che questi delinquenti vengano rapidamente identificati e processati. Chi alza la mano contro le Istituzioni troverà sempre una risposta ferma, determinata, senza sconti”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia. 🔗 Lapresse.it - Carcere Spoleto, Delmastro: “Manifestazione violenta degli anarchici” davanti aldi. “Un gruppo diha inscenato unadavanti alla Casa di Reclusione di, con volti coperti, altoparlanti per incitare i detenuti e, al termine, persino il lancio di bombe carta contro il perimetro dell’istituto. Un episodio gravissimo che conferma la pericolosità di certe frange estremiste, decise a minare l’ordine pubblico e a sfidare lo Stato sul terreno della violenza. Ma non ci lasceremo intimidire. Auspico che questi delinquenti vengano rapidamente identificati e processati. Chi alza la mano contro le Istituzioni troverà sempre una risposta ferma, determinata, senza sconti”. Lo dichiara in una nota Andreadelle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Furti a raffica fra Terni, Marsciano e Spoleto: condannata e portata in carcere - Il personale della polizia di Stato di Perugia ha eseguito un ordine di carcerazione dell’ufficio esecuzioni penali della Procura del capoluogo umbro nei confronti di una rumena di 31 anni, con numerosi precedenti di polizia tra cui misure del divieto di ritorno tra l’altro nei comuni di Terni... 🔗ternitoday.it

Caso Cospito, Delmastro in visita al carcere di Crotone: “Qualcuno si è mai dimesso perché lo chiedeva la sinistra?” - “Noi abbiamo un solo datore di lavoro, il popolo italiano che ci ha votato, i cittadini italiani che ci hanno votato. Loro spengono l’interruttore non certamente la sinistra. Diciamo che il pubblico ministero aveva chiesto tre volte l’assoluzione, ma il giudice ha deciso di condannare. Troverò un giudice a Berlino in appello, ne sono sicuro. In ogni caso, sono assolutamente convinto che questa vicenda non bloccherà nessuno dei percorsi di riforma intrapresi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Femminicidio a Spoleto - Laura voleva un figlio, Gianluca no. La lite e poi le mani al collo della donna. Lui portato in carcere - Laura Papadia voleva un figlio, Nicola Gianluca Romita, che di figli ne aveva già due da precedenti relazioni, non voleva. Sarebbe questo il motivo che ha scatenato l’ultima discussione, poi lite, con l’uomo che avrebbe stretto le mani al collo della donna, uccidendola. Dopo il femminicidio... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spoleto. Delmastro (FdI): “Attacco anarco-terrorista a carcere, lo Stato non si lascia intimidire”; Orvieto, premiato il campione di kickboxing Mirko Gori in forza alla penitenziaria: ha bloccato l'ingresso di; Carceri umbre, Delmastro: “Troppi stranieri e Polizia Penitenziaria sotto organico”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Delmastro condannato al carcere, proprio lui che voleva soffocare i detenuti… - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove è stato condannato dal tribunale di Roma a otto mesi di carcere per aver violato il segreto di ufficio. Secondo i giudici il reato ... 🔗msn.com

Delmastro denunciato all’Ordine degli Avvocati per le sue parole contro i detenuti: “Non lasciamo respirare chi sta dentro quel vetro” - L’associazione Carcere Possibile Onlus che si occupa della difesa dei diritti umani e civili dei detenuti, ha denunciato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro all’Ordine degli ... 🔗msn.com

Delmastro nel mirino della camorra: la condanna di Ignazio La Russa e FdI - Minacce mafiose contro Delmastro dal carcere di Sulmona. Ignazio La Russa e Fratelli d’Italia replicano e condannano duramente. Le gravi minacce rivolte al sottosegretario alla Giustizia Andrea ... 🔗newsmondo.it