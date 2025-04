Barcellona Inter Lewandowski out ma rischia anche Baldé | le sensazioni dall’allenamento di ieri

Barcellona Inter, Lewandowski out ma rischia anche Baldé: le sensazioni dall’allenamento di ieri dei blaugrana prima del blackoutIl Barcellona di Flick prosegue la sua preparazione in vista dell’andata delle semifinali di Champions League di domani contro l’Inter. Come spiega il Corriere dello Sport, il blackout che ha coinvolto l’Intera Spagna ieri non ha inficiato sull’allenamento dei blaugrana, che si è svolto prima che tutto il paese rimanesse al buio. Confermata l’assenza di Lewandowski, mentre anche Baldé rischia di dover alzare bandiera bianca.Barcellona Inter – «All’indomani del rompete le righe concesso da Hansi Flick a seguito del trionfo, in Coppa del Re, contro il Real Madrid, il Barça è riapparso sui prati della cittadella sportiva di Sant Joan Despì, per preparare l’andata delle semifinali di Champions con l’Inter: l’allenamento si è svolto prima che il blackout paralizzasse l’Intero Paese. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, Lewandowski out ma rischia anche Baldé: le sensazioni dall’allenamento di ieri out ma: ledidei blaugrana prima del blackoutIldi Flick prosegue la sua preparazione in vista dell’andata delle semifinali di Champions League di domani contro l’. Come spiega il Corriere dello Sport, il blackout che ha coinvolto l’a Spagnanon ha inficiato sull’allenamento dei blaugrana, che si è svolto prima che tutto il paese rimanesse al buio. Confermata l’assenza di, mentredi dover alzare bandiera bianca.– «All’indomani del rompete le righe concesso da Hansi Flick a seguito del trionfo, in Coppa del Re, contro il Real Madrid, il Barça è riapparso sui prati della cittadella sportiva di Sant Joan Despì, per preparare l’andata delle semifinali di Champions con l’: l’allenamento si è svolto prima che il blackout paralizzasse l’o Paese. 🔗 Internews24.com

