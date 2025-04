Champions League in tv 30 aprile Barcellona-Inter anche in chiaro | dove vederla

Champions League domani, mercoledì 30 aprile, l'Inter affronta in trasferta il Barcellona nell'andata della semifinale in programma alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta tv anche in chiaro sul Nove, oltre che su Amazon Prime. Sarà la seconda semifinale dopo Arsenal-Paris Saint Germain, in programma stasera (ecco dove vederla e le probabili formazioni).L'Inter di Simone Inzaghi è chiamata a un altro esame di maturità in una stagione che nelle ultime settimane sta cambiando volto, dal sogno triplete all'incubo 'zero tituli', dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan in semifinale e la sconfitta casalinga di domenica contro la Roma in campionato, con il conseguente sorpasso in classifica da parte del Napoli. Sarà il francese Clement Turpin a dirigere Barcellona-Inter, assistito da Nicolas Danos e Benjamin Pages.

Champions League in tv, Barcellona-Inter in chiaro il 30 aprile: ecco dove vederla - Barcellona-Inter, semifinale di Champions League, sarà trasmessa in chiaro mercoledì 30 aprile 2025 sul Nove. Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta la semifinale d’andata tra nerazzurri e blaugrana, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle 21:00 eccezionalmente in chiaro sul Nove. 🔗lapresse.it

