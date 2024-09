Dai film indimenticabili come Io sono leggenda e La ricerca della felicità alla vita privata con Jada Pinkett Fino allo schiaffo a Chris Rock

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Will Smith soffia su 56 candeline. Oggi, 25 settembre, è il compleanno dell’attore, uno dei più amati del cinema. Nato a Philadelphia nel 1968, ha debuttato prima nel mondomusica per poi raggiungere il successo con il piccolo schermo. Il suo ruolo più iconico, infatti, è quello di Willy, protagonistaserie Il principe di Bel Air. E, anche ora che ha compiuto 56 anni e ha alle spalle una carriera con numerosidi successo, Will Smith è ancora per tutti il simpaticissimo Willyfamosa sit-com.