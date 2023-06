San Siro | altro record incredibile | tifosi in estasi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si avvicina sempre di più la finale di Champions League tra Inter e Manchester City e ovviamente la tensione dei sostenitori sale alle stelle PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Mancano solamente tre giorni alla partita più importante dell’anno. Il countdown per Inter e Manchester City è iniziato da diversi giorni, ma ora che il match si avvicina Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Leggi anche L'Inter decolla giovedì, ma il pullman ufficiale della squadra è già a Istanbulsold out: 43.000 biglietti venduti in 7 ore per vedere City - Inter sul maxischermo La Lula come ...Ma il presidente del club, Mirko Trofino, che farà parte del gruppo in volo verso la finale, ha 'smistato' altre centinaia di suoi tesserati tra, dove sarà possibile vedere la partita su un ...... il 16 luglio a Trieste allo Stadio Nereo Rocco poi a Roma per due giorni il 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico e il 24 e 25 luglio a Milano a. A settembre riparte il tour mondiale

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Dal 9 all'11 giugno il quartiere di San Siro di Milano si trasforma in un palcoscenico per il 'Sira festival. I talenti delle donne del quartiere San Siro'. "Un modo - ...Tra le zone più colpite i quartieri di Isola-Maggiolina, Città Studi e San Siro. Forte maltempo anche nella zona di Arconate. Le criticità maggiori hanno riguardato la zona Nord/Ovest di Milano e in ...