Maternità Pro Vita Famiglia | Bankitalia su stipendi mamme svela emergenza nazionale Servono più sostegni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - Roma, 6 giugno 2023. «I recenti e inquietanti dati di, che affermano che leitaliane, dopo quindici anni dal parto, hanno unoo dimezzato rispetto alle donne che non sono, sono un allarme sociale e dimostrano che in Italia c'è un': ovvero lanon è tutelata e le donne che vogliono essere madri non sono libere di diventarlo con tranquillità e senza ostacoli, al contrario sono discriminate dalla mancanza di adeguate politiche economiche, fiscali e sociali. Sempre secondo la Banca d'Italia, infatti, questo gap dipende dalle carenze nei servizi e nelle politiche di sostegno. Un allarme confermato dal nostro ultimo sondaggio , secondo cui per il 57% degli italiani le donne sono indotte o costrette ad ...