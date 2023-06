Impagnatiello rivela | “Il coltello è sopra il frigorifero in cucina”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi trova infilato in un ceppo portacoltelli inaldi casa ilche Alessandroha usato per uccidere Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza. A indicare dove si trovi l’arma, che domani verrà sequestrata durante i rilievi nell’appartamento di Senago, nel Milanese, in cui è avvenuto l’omicidio, è stato lui stesso durante l’interrogatorio di convalida del fermo di venerdì scorso. Il sequestro del, assieme ad altri accertamenti irripetibili, fa parte dell’attività della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri che per la prima volta, a distanza di dieci giorni dal delitto, entreranno nell’abitazione di via Novella dove viveva la coppia. I rilevi tecnico-scientifici, ...

Il coltello, dice Sartori,"non l'ha buttato, ha detto specificatamente dove sia". Per questo domani dall'appartamento verranno rimossi i sigilli per consentire ai Ris di recuperarlo.

Sebastiano Sartori è ormai l'ex avvocato di Alessandro Impagnatiello: la rinuncia al mandato per difendere il presunto killer di Giulia Tramontano ...Sebastiano Sartori, il difensore di Alessandro Impagnatiello, il trentenne che ha assassinato la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, ha rinunciato al mandato. Il legale ha depositato l' ...