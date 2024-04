Lazio-Verona speciale per Tudor | l’ex gialloblù cerca la 3° vittoria interna di fila in Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Vincerle tutte come obiettivo, per poi vedere alla fine il grado di nobiltà di Europa raggiunto. L’allenatore della, Igorci crede e nel match casalingo di stasera (ore 20:45) all’Olimpico può persino battere un record. Contro la sua ex squadra, l’Hellas, il tecnico croato può diventare solo il secondo allenatore negli ultimi 65 anni in grado di vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida dei biancocelesti inA, dopo Delio Rossi (che si spinse fino a quattro successi nell’ottobre 2005). La suaè in crescita e lasulla Juventus in Coppa Italia – macchiata dall’eliminazione per il ko per 2-0 nell’andata a Torino – ha fotografato i passi in avanti della squadra e dei singoli. A partire da Valentin Castellanos, che ha scacciato dubbi ...