Xavi si augura di non fare come Mourinho | contro l’Inter non conta?

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023)in conferenza stampa commenta il comportamento di Joséin occasione della finale di Europa League, ma la memoria corta in questo caso stupisce. Le sue parole, nonostante quanto detto/fatto conin Champions League (vedi articolo). RIMPROVERO E MEMORIA CORTA ?, in conferenza stampa per il Barcellona, ha parlato di quanto accaduto in finale di Europa League con José. Sidi nonlo stesso errore, ma evidentemente ha già dimenticato cosa dettoin occasione dell’eliminazione dalla Champions League (vedi articolo). Le sue parole: «È difficile in quel momento i sentimenti che vivi sono da finale e la reazione è difficile dallare. Ma l’allenatore e i ...