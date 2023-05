Giovane incinta di sette mesi scomparsa nel Milanese

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano,dida sabato da Senago, nel. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La, di professione ...

Una ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi è scomparsa da sabato da Senago, nel Milanese. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. (ANSA) ...Giulia Tramontano ha 29 anni ed è originaria della provincia di Napoli, ma vive a Senago da anni. L’allarme lanciato dal compagno ...