Fausto Coppi | il mito che non tramonta

(Di lunedì 29 maggio 2023)

Il 2 gennaio del 1960 fa ci lasciava, il Campionissimo, forse il più grande sportivo italiano di tutti i tempi. Moriva a soli 40 anni per una banalissima malaria, per la puntura di uno stupido insetto, e per la imperizia di ...1940 "vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze " Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1945 " In Germania si compie l'ultima uccisione ...... per raccontare l'Italia dei Campionissimi, degli straordinari artigiani della bicicletta come Giovanni Maino, dei grandi giornalisti come Eliso Rivera, dei ciclisti come, Costante ...

Nel rispetto della tradizione si corre venerdì 2 giugno a San Casciano Val di Pesa la 63ª Coppa Fausto Coppi per allievi. La gara valevole anche per il Memorial Moreno Poli prenderà il via alle ore 11 ...