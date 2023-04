(Di venerdì 28 aprile 2023) «Incontreremo nei prossimi giorni il Commissario della Zes Giosy Romano, per il passaggio di consegne e per definire la road map amministrativa. Poi aspettiamo la convocazione al tavolo...

Felice Granisso , Ceo di TeaTek group , illustra i passaggi preliminari alla presentazione del progetto per la reindustrializzazione del sito exFelice Granisso , Ceo di TeaTek group , illustra i passaggi preliminari alla presentazione del progetto per la reindustrializzazione del sito ex

Whirlpool, intervista al manager di TeaTek: «Costruiremo il polo green di Napoli» ilmattino.it

Non ha dubbi Felice Granisso, amministratore delegato della Tea Tek, azienda campana che ha acquisito la ex Whirlpool. Tutti i lavoratori saranno reintegrati e la notizia è già un buon auspicio. Grani ...«Incontreremo nei prossimi giorni il Commissario della Zes Giosy Romano, per il passaggio di consegne e per definire la road map amministrativa. Poi aspettiamo la convocazione al ...