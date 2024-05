Squartò un capriolo e mi offrì il cuore come cibo - così Berlusconi raccontò a Cicchitto di quando andò a caccia con Putin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Un aneddoto curioso ma alquanto macabro e violento quello svelato dall’ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera Fabriziosull’amicizia tra il leader di Forza Italia Silvioe il presidente russo Vladimir. L’ex senatore ha raccontato al Corriere della Sera di un episodio che fece ricredere l’ex presidente del Consiglio sul suo rapporto ultra ventennale con il capo del Cremlino: “Vladimir mi ha mostrato di sé un’indole violenta che non immaginavo in un uomogentile e razionale”, aveva detto. Ericorda le parole dell’ex Cavaliere: “mi ha detto ‘Silvio, andiamo a‘. Ho pensato ‘a?’ Non ho mai toccato un fucile. Ma lui insisteva e allora l’ho accompagnato. ...