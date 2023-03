Resistenza | Picierno | ' La Russa non nasconde simpatie per fascismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ignazio Lanon ha mai nascosto le sueper il, la sua baldanzosa tracotanza ideologica lo ha reso il protagonista di quel posttelevisivo che fa passare la nostalgia per il Ventennio come un vezzo e non come un dramma". Così Pinadel Pd. "Che sarà mai avere un busto di Benito Mussolini a casa? Che sarà mai non condannare ilcome male assoluto? E che sarà mai, cara Giorgia Meloni, aver voluto un tuo colonnello con queste idee alla Presidenza del Senato? Il commento su Via Rasella non è solo vergognoso ma è figlio di quella visione della storia colpevolizzante dellaItaliana, tipica dei negazionisti".