Unione Europea - Stop alla vendita di auto benzina e diesel confermato per il 2035 | Italia astenuta e inascoltata

(Di martedì 28 marzo 2023) definitivo, l'ha deciso: dalnon si potranno più vendere nuovecon motori. I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza loai motori a combustione interna, fatta eccezione per quelli che verranno alimentati con e-fuel, come proposto dGermania. Tra i Paesi che hanno partecipato al voto, l'si è, così come la Bulgaria e la Romania, a seguito delle richieste non accolte sul dilazionamento dei tempi per la decisione definitiva sui biocarburanti. La Polonia, invece, ha espresso un voto contrario all'introduzione del bando dellecon motori endotermici.e ...

... la partecipazione a numerose missioni internazionali di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell', la ricerca ed il soccorso a favore delle popolazioni civili in caso di calamità ...Il CEO della Ferrari , Benedetto Vigna , ha accolto con favore la notizia dell'accordo sugli e - Fuel tra Germania e. Questo accordo consentirà alle auto a combustione che utilizzano questi carburanti di poter continuare ad essere vendute nel nostro continente anche dopo il 2035. Vigna ha affermato ...Nell'nel 2022 ci sono state il 29% di immatricolazioni in più rispetto al 2021, anche se il nostro paese si attesta nelle ultime posizioni in merito alla transizione. Scopriamo allora ...

Milano, 9 marzo 2023 - Lo stop alle auto alimentate a diesel e benzina che, come disposto dall'Unione Europea, dovrebbe avvenire nel 2035 per fare spazio ai veicoli elettrici e non inquinanti tiene ...La Commissione europea propone nuove regole Ue per aumentare la sicurezza stradale. Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su ...