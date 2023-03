Mercato San Severino, il presidente De Luca al reparto di Endoscopia: “Non conosco il ministro Schillaci” – VIDEO (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti In una sanità, quella della regione Campania, che fa fatica a trovare fondi e risposte alle sue esigenze, in una battaglia anche personale condotta dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il reparto di Endoscopia operativa dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, situato presso il plesso ospedaliero satellite ‘Gaetano Fucito” di Mercato San Severino(Sa), diventa modello da esporre per esaltare le best practice. Il reparto già aperto e funzionante ha ricevuto oggi la visita del governatore, che con i fondi della regione ha consentito la nascita qui del ‘Centro di Riferimento Regionale per la patologia bilio-pancreatica(del. R.C.n 396 del21/09/2021), diretto dal Dott. Attilio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti In una sanità, quella della regione Campania, che fa fatica a trovare fondi e risposte alle sue esigenze, in una battaglia anche personale condotta daldella regione Campania Vincenzo De, ildioperativa dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, situato presso il plesso ospedaliero satellite ‘Gaetano Fucito” diSan(Sa), diventa modello da esporre per esaltare le best practice. Ilgià aperto e funzionante ha ricevuto oggi la visita del governatore, che con i fondi della regione ha consentito la nascita qui del ‘Centro di Riferimento Regionale per la patologia bilio-pancreatica(del. R.C.n 396 del21/09/2021), diretto dal Dott. Attilio ...

