La mamma di Tavassi difende Micol e attacca Edoardo Donnamaria (Di martedì 28 marzo 2023) Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 7, la fuoriuscita Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di un incontro – scontro con Micol Incorvaia. Le due si sono attaccate a vicenda. Poi l'influencer campana ha informato la concorrente che Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di Micol nonché grande amico all'interno del reality, ha cambiato completamente idea sulla Incorvaia una volta uscito dalla casa. Antonella ha spiegato che Edoardo non segue più Micol e la sorella Clizia sui social per quello che ha visto sulla vippona, contro la sua attuale fidanzata. Dopo lo scontro in diretta tra le due donne, è arrivato il commento di Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi, il fidanzato di Micol.

