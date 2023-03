Clizia Incorvaia | “Antonella Fiordelisi una mitomane”

(Di martedì 28 marzo 2023) Lo scontro avvenuto trae Micolalla semifinale del Grande Fratello Vip 7 sta facendo discutere e non solo. Sui social non ci sono polemiche e commenti solo da parte dei fan dei Donnalisi e degli Incorvassi, ma anche dalla parentela delle vippone., la sorella di Micol, si è fatta sentire abbastanza dopo quanto accaduto. Lasenior ha persino definitocome unae ne ha spiegato il significato. Ma non solo. Scopriamo cos’ha dettodifende la sorella, il pesante attacco adChenon apprezzasse troppo la nemica storica della sorella era palese a tutti. Già ...

Via Instagram, Clizia Incorvaia ha commentato il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e la sorella Micol, avvenuto nella puntata del 27 marzo del GF Vip: “Micol ha accanto un vero uomo, non uno ...Ieri sera una nuova puntata del Grande Fratello VIP è andata in onda come sempre su canale cinque a partire dalle ore 21 e 45 e nel corso della diretta abbiamo assistito al duro faccia a faccia tra ...