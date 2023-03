Abbandonati sul molo a Lampedusa (Di lunedì 27 marzo 2023) La piccola isola siciliana è di nuovo sotto pressione per l’aumento degli arrivi, ma soprattutto per lo smantellamento del sistema di soccorso e di accoglienza. E sulla rotta tunisina sarebbero morte almeno cento persone nell’ultima settimana. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 27 marzo 2023) La piccola isola siciliana è di nuovo sotto pressione per l’aumento degli arrivi, ma soprattutto per lo smantellamento del sistema di soccorso e di accoglienza. E sulla rotta tunisina sarebbero morte almeno cento persone nell’ultima settimana. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vikingmetal : Progetti ATER proseguono a Roma con la ristrutturazione degli edifici e con il completamento di quelli siti nei can… - timmoxen : che poi miaccadeva sempre quando ero piccolo amavo molto mentre adesso se mi addormento sul divano poi mi sveglio s… - Francesco17477 : @GDF Egregio comandante c'e' molto lavoro da fare in Italia per la guardia di finanza non solo controlli nelle azie… - Nouhaila1212a : RT @PP_Luminari: Pare che il 24 marzo 771 a.C. sia la data di nascita dei due gemelli Romolo e Remo. Allattati da una lupa dopo essere sta… - Ender202111 : @AStramezzi La storia non ci insegna nulla. Anche loro abbandonati a se stessi. Risultato 100.000 morti civili. Inv… -