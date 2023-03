Credit Suisse-Ubs | bocciata la fusione a freddo Ecco perché non ha convinto i mercati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - 47187297Bruna : RT @durezzadelviver: In pre-apertura a Zurigo, Credit Suisse cala del 62%. - 95Indeciso : @luddynski @taxevader_88 @MinutemanItaly Anche Pippa di Credit Suisse fa lo stesso -

La messa in sicurezza diper il momento non sembra placare il nervosismo dei mercati finanziari. Dopo il salvataggio con l'acquisizione da parte di Ubs , i titoli delle due banche svizzere sono in perdita: ...Non è bastato il salvataggio bancario del colosso, rilevata nel fine settimana dalla rivale Ubs con la regia della Banca nazionale svizzera e con il sostegno della Confederazione, a ...ROMA - Potrebbero essere il classico bullone che inceppa l'ingranaggio. L'accordo con Ubs prevede che i Bond AT1 didel valore di 16 miliardi di franchi siano azzerati . E' una richiesta della commissione che regola i mercati finanziari svizzeri, la Finma. Una sorpresa per i risparmiatori , ma non una ...

Le principali piazze europee ha aperto la prima seduta della settimana in rosso, all’indomani del salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari è risultata la ...Il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs non sembra convincere le Borse europee che, in avvio di contrattazioni, sono apparse in profondo rosso. Il timore degli investitori è che ci sia un ...