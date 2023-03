Festa a sorpresa per il compleanno di Salvini, il party Vip alle porte di Milano: tra i 100 invitati anche Meloni e Berlusconi (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono circa un centinaio gli invitati alla Festa a sorpresa per Matteo Salvini per celebrare i 50 anni compiuti ieri, 9 marzo, in un hotel vicino Milano. Al party partecipa la premier Giorgia Meloni, con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, assieme al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi con la fidanzata Marta Fascina, tutti seduti a un tavolo praticamente governativo. Come riporta l’Adnkronos, insieme all’ex premier e la leader di FdI sono seduti anche i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Tra i partecipanti alla Festa c’è anche l’imprenditore Antonio Angelucci, editore di Libero e il Tempo che proprio di recente avrebbe concluso con la famiglia ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono circa un centinaio gliallaper Matteoper celebrare i 50 anni compiuti ieri, 9 marzo, in un hotel vicino. Alpartecipa la premier Giorgia, con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, assieme al presidente di Forza Italia Silviocon la fidanzata Marta Fascina, tutti seduti a un tavolo praticamente governativo. Come riporta l’Adnkronos, insieme all’ex premier e la leader di FdI sono sedutii ministri leghisti Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Tra i partecipanti allac’èl’imprenditore Antonio Angelucci, editore di Libero e il Tempo che proprio di recente avrebbe concluso con la famiglia ...

