Allegri | «Semifinale con l’Inter obiettivo importante Dati traguardi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ha parlato in conferenza stampa al termine di Salernitana-Juventus (vedi articolo). L’allenatore bianconero ha anche parlato del valore delle semifinali di Coppa Italia contro, per la quale da oggi si sanno data e ora dell’andata (vedi articolo). OBIETTVO FISSATO ? Massimiliano, al termine della netta vittoria della Juventus contro la Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore bianconero ha parlato delladi Coppa Italia contro: «Ci siamodegli obiettivi. Il primo era raggiungere le squadre che ci stavano davanti. Ora cercheremo di ritornare nella parte sinistra della classifica. Questa è la realtà, perché poi ci consente di affrontare la Coppa Italia. Lacontroè un ...