Consumo del suolo | una proposta per una gestione sensata del nostro territorio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Riceviamo e pubblichiamo un intervento sottoscritto da alcune associazioni. Alle prossime elezioni regionali saremo chiamati a scegliere tra partiti che hanno programmi generici e spesso sovrapponibili, con l’intento di proseguire nelle politiche già in corso, per avere mano libera e decidere cosa fare nei cinque anni successivi. Noi abbiamo un concetto diverso di “democrazia” (governo del popolo) e “partecipazione”. Auspichiamo il maggior coinvolgimento dei cittadini nelle proposte e nei progetti; purtroppo oggi, il loro mancato coinvolgimento ha portato alla nascita di comitati di cittadini critici ma preparati e propositivi, nel merito di tanti progetti proposti dalle istituzioni, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Viene spessouna “partecipazione” di facciata, che non consente alla cittadinanza di migliorare e correggere le decisioni ...